Тимофей Мозгов: "Лейкерс"? Было тяжело, но я делал свою работу"

Центровой "Бруклина" Тимофей Мозгов в интервью "СЭ" рассказал о том, каково ему было в прошлом сезоне сменить чемпионский "Кливленд" на аутсайдера "Лейкерс". Также баскетболист о "командной химии" и критике со стороны тренерского штаба калифорнийцев.

- Скажу честно, было тяжело. Но я все равно делал свою работу, играл в баскетбол. Конечно, разница видна сразу. В деталях, в отношении некоторых ребят. Сразу понимаешь, почему один клуб борется за чемпионство, а второй пытается попасть в плей-офф. Но это нельзя никому ставить в упрек - не скажу, что у ребят не было желания побеждать. Просто некоторым не хватает опыта.

- Атмосфера в команде была не идеальной?

- Хорошая атмосфера, никаких конфликтов. Я больше говорю про отношение к баскетболу как к работе. А что касается раздевалки - в плане "командной химии" все было отлично. Возможно, отсутствовала идеальная гармония, как, например, в "Голден Стэйт". Хотя мы же не знаем, как у них все на самом деле.

- После матчей “Лейкерс” вас критиковали, хотя было непонятно за что. Вас бросали под кольцо к двум-трем соперникам…

- Да, такое частенько случалось. У меня уже после сезона, летом, состоялся разговор с одним из тренеров. Он мне говорит: “Ты знаешь, я был не прав, когда ругал тебя. Сейчас пересматриваю матчи и понимаю, что ты действовал верно”. За себя могу сказать, что я свою работу всегда исполнял честно.

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