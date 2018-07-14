Тимофей Мозгов: "Леброн – веселый пацан"

Российский центровой Тимофей Мозгов, перебравшийся в "Орландо", в интервью "СЭ" отметил, что форвард Леброн Джеймс веселый парень. Также он добавил, что американец перебрался в "Лейкерс"​ не только ради баскетбола.

– Вы очень хорошо знакомы с Леброном Джеймсом. Каков он в общении?

– Классный пацан, веселый! Мы вот как раз переписывались недавно. Это нечасто бывает сейчас, только если есть повод, но иногда все же происходит.

– Что думаете про его переход в "Лейкерс"?

– На эту тему я видел очень много информации из разных источников, мне тяжело сформировать свое мнение. Я уверен, в утверждениях, что ему в Лос-Анджелесе просто удобнее, есть доля правды. То есть Леброн поехал туда не только из-за баскетбола, но и из-за бизнеса. Хотя, возможно, они действительно хотят собрать суперкоманду. Я не видел всех деталей его контракта, но если это действительно четыре года, то, значит, он рассчитывает, что если не в этом, то в следующем сезоне они соберут сильный состав. Потому что если нет, то, наверное, Леброн бы подписал контракт на меньший срок. (Михаил ПОТАПОВ)

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