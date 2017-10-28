Тимофей Мозгов: "Если вы не бросаете - вы не забьете"

Российский центровой "Бруклина" Тимофей Мозгов продолжает тренировать броски с дальней дистанции. В новом сезоне он забросил трехочковый в матче регулярного чемпионата НБА против "Орландо".

- Если вы не бросаете - вы не забьете, - приводит clutchpoints слова Мозгова.

Российскому центровому удалось забить однажды. На это он затратил три попытки. Броски с трехочковой дистанции связаны с главным тренером "Нетс" Кенни Аткинсоном. Он поощряет такие броски практически у каждого игрока. В настоящее время "Бруклин" больше всех забивает в лиге (121,2 очка в среднем за матч) и занимает третье место по броскам с дальней дистанции.