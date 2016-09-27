Тимофей Мозгов: "Если тренер скажет мне бросать трехочковые, то я буду бросать трехочковые"

Центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов подчеркнул, что он готов выполнять любые задачи в предстоящем сезоне. По словам 30-летнего россиянина, он будет выполнять трехочковые броски, если так скажет тренер. Напомним, что Мозгов подписал с калифорнийцами четырехлетний контракт на 64 миллионов долларов.

– Ожидания от нового сезона? Если тренер скажет мне бросать трехочковые, то я буду бросать трехочковые, – подчеркнул с улыбкой Мозгов.