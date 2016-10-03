19:30 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Тимофей Мозгов: "Если скажут бросать с центра площадки - буду бросать"

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Российский центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов подчеркнул, что в новом сезоне готов делать все, что от него потребуется. Чемпион НБА в составе "Кливленда" подписал контракт с "Лейкерс" на 4 года.

– Могу делать все, что делал эти шесть лет в НБА, – приводит OC Register слова Мозгова. – Буду работать в краске, пробиваться, делать броски с сопротивлением, блокировать броски.

Мне нужно найти форму, которая была у меня до прошлого сезона? Да, но тут дело не только в травмах, которые у меня были. Иногда чтобы прийти в игровые кондиции, нужны всего несколько недель. Надо просто играть и действовать жестко. Чем больше минут на площадке ты проводишь, тем лучше себя чувствуешь.

Если мне скажут бросать трехочковые, буду бросать. Скажут бросать с центра площадки - буду бросать с центра. Если скажут вообще не бросать, вообще не буду бросать.

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