Тимофей Мозгов: "Движение вверх"– большой вопрос"

Российский центровой Тимофей Мозгов, перебравшийся в "Орландо", в интервью "СЭ" отметил, что ему не понравился фильм "Движение вверх". Картина получила большое общественное признание.

– Вы смотрели фильм "Движение вверх"? Что думаете о нем?

– Смотрел... Я не был на той Олимпиаде, не общался со всеми этими ребятами, но пусть кино про спорт будет похоже на жизнь. Сделайте его таким! В том, что мы увидели, очень много фактов было передернуто. Красивая картинка, но мне она не очень понравилась. А когда дошло до баскетбола, захотелось просто выключить телевизор. Я такого в НБА даже не видел, так даже с батутов люди не прыгают! Понимаю, что это художественный фильм, но не фантастика ведь… (Михаил ПОТАПОВ)

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