Тимофей Мозгов: "Добились закономерной победы над "Сакраменто"

Центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов после матча регулярного чемпионата НБА против "Сакраменто" (101:91) отметил, что его команда смогла переломить ход встречи, проиграв первую четверть со счетом 16:30. В этом поединке россиянин за 33 минуты набрал десять очков, сделал три подбора и отдал одну результативную передачу.

- Это была хорошая игра для нас, - приводит пресс-служба НБА слова Мозгова. - Мы играли дисциплинированно на своих позициях, смогли переломить ход матча и добились закономерной победы.