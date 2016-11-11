10:22 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Тимофей Мозгов: "Добились закономерной победы над "Сакраменто"

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Центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов после матча регулярного чемпионата НБА против "Сакраменто" (101:91) отметил, что его команда смогла переломить ход встречи, проиграв первую четверть со счетом 16:30. В этом поединке россиянин за 33 минуты набрал десять очков, сделал три подбора и отдал одну результативную передачу.

- Это была хорошая игра для нас, - приводит пресс-служба НБА слова Мозгова. - Мы играли дисциплинированно на своих позициях, смогли переломить ход матча и добились закономерной победы.

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