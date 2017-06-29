Тимофей Мозгов: "Чтобы достичь чемпионского уровня, нужно серьезно относиться к каждой детали"

Новичок "Бруклина" Тимофей Мозгов отметил, что будет помогать команде выйти на чемпионский уровень. Он также добавил, что для этого нужно серьезно относиться к каждой детали.
Российский центрововой в понедельник был представлен в качестве игрока "Нетс". Он был обменян из "Лейкерс" на Брука Лопеса.
– Я видел, как эти парни работают, – приводит официальный сайт "Бруклина" слова Мозгова. – Я видел, что значит быть профессионалом изо дня в день. Это тренировки, лечение, правильное питание и все остальное. Нужно относиться серьезно к каждой детали.
FINIX
Ждём от Тимы сезонного трипл-дабла 30+20+10+ (очки-подборы, блок-шиты). Впкрёд, Тимофей! Начинать можно уже с Чемпионата Европы.
11:23
Arty
В Бруклине к чемпионству))))))) очень смешно Тимофей, постарайтесь не сесть на лавку.
10:21