09:33 | Баскетбол — НБА

Тимофей Мозгов: "Чтобы достичь чемпионского уровня, нужно серьезно относиться к каждой детали"

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Новичок "Бруклина" Тимофей Мозгов отметил, что будет помогать команде выйти на чемпионский уровень. Он также добавил, что для этого нужно серьезно относиться к каждой детали.

Российский центрововой в понедельник был представлен в качестве игрока "Нетс". Он был обменян из "Лейкерс" на Брука Лопеса.

– Я видел, как эти парни работают, – приводит официальный сайт "Бруклина" слова Мозгова. – Я видел, что значит быть профессионалом изо дня в день. Это тренировки, лечение, правильное питание и все остальное. Нужно относиться серьезно к каждой детали.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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FINIX

Ждём от Тимы сезонного трипл-дабла 30+20+10+ (очки-подборы, блок-шиты). Впкрёд, Тимофей! Начинать можно уже с Чемпионата Европы.

11:23

Arty

В Бруклине к чемпионству))))))) очень смешно Тимофей, постарайтесь не сесть на лавку.

10:21