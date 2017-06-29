Тимофей Мозгов: "Чтобы достичь чемпионского уровня, нужно серьезно относиться к каждой детали"

Новичок "Бруклина" Тимофей Мозгов отметил, что будет помогать команде выйти на чемпионский уровень. Он также добавил, что для этого нужно серьезно относиться к каждой детали.

Российский центрововой в понедельник был представлен в качестве игрока "Нетс". Он был обменян из "Лейкерс" на Брука Лопеса.

– Я видел, как эти парни работают, – приводит официальный сайт "Бруклина" слова Мозгова. – Я видел, что значит быть профессионалом изо дня в день. Это тренировки, лечение, правильное питание и все остальное. Нужно относиться серьезно к каждой детали.