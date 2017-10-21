Тимофей Мозгов: "Бруклин" способен выйти в плей-офф НБА"

Центровой "Бруклина" Тимофей Мозгов считает, что его команда может претендовать на выход в плей-офф по итогам регулярного чемпионата. Сегодня "Нетс" одержали первую победу в сезоне, обыграв "Орландо" со счетом 126:121. Россиянин набрал 4 очка и сделал 6 подборов.

- Хорошо, что мы одержали победу в первой домашней игре сезона, - цитирует ТАСС Мозгова. - Хотя далеко идущие выводы делать рано - после игры тренер правильно сказал, что нам еще много над чем надо работать, что нужно сокращать количество ошибок и потерь.

Потенциально мы можем забраться в плей-офф. Не хочу делать громких обещаний, ведь сезон только начался. Но мы способны пробиться в плей-офф, если каждый будет делать, что может и должен.