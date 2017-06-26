Тимофей Мозгов: "Бруклин" - это большая дружная семья"

Новичок "Бруклина" Тимофей Мозгов отметил, что с нетерпением ждет, когда действительно станет частью новой команды. Он также добавил, что за два дня понял, что "Нетс" являются большой дружной семьей.

Мозгов был обменян из "Лейкерс", которые получили центрового Брука Лопеса. В "Бруклине" 30-летний россиянин будет выступать под 20-м номером.

– Для меня "Бруклин" – это как большая дружная семья, – приводит официальный сайт клуба слова Мозгова. – Я уже понял это, находясь здесь всего два дня. Мне здесь уже очень нравится, и я с нетерпением жду момента, когда действительно стану частью клуба.