Тимофей Мозгов: "35 побед "Бруклина" в регулярке? Без вопросов"

Центровой "Бруклина" после первого матча предсезонки НБА с "Нью-Йорком" (115:107) в интервью "СЭ" отметил, что у команды получилось все, кроме начала игры. Также он подчеркнул, что клуб способен одержать 35 побед в регулярном чемпионате.

- Все получалось, кроме начала игры, - заявил Мозгов. - Мы как-то не сконцентрированными вышли, и они все попадали, что бросали. Потом играли ровно, делали свою работу и победили. После первой игры рано о чем-то говорить. У нас такая ротация, которой не будет по ходу сезона.

- На старте вы боролись за мяч с Порзингисом, как будто Евробаскет и не заканчивался.

- Из игравших сегодня там еще Фернандо Гомес был.

- Какие впечатления остались от чемпионата Европы?

- Очень положительные. Немного разрядил перед сезоном, потому что много энергии было отдано этому турниру. Мы не выиграли медалей, но мне не стыдно за то, как мы играли.

- Как проходит адаптация в новом клубе?

- Нелегко, но у нас куча времени и три предсезонных игры впереди. А потом целый сезон. По ходу него мы будем идти по нарастающей.

- "Бруклину" по силам одержать 35 побед в регулярке?

- Без вопросов. (Евгений БЕЛОУСОВ)