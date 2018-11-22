Теплый прием Леброна в Кливленде. Овации и баннеры

Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс сыграл свой первый матч регулярного чемпионата НБА против бывшего клуба - "Кливленда". Игрок выступал в составе "Кавальерс" с 2003-го по 2010-й и с 2014-го по 2018-й годы.

Болельщики "Кливленда" встретили Джеймса очень тепло - они поприветствовали его овациями и баннерами с благодарностями. Также в начале матча на большом экране был показан видеоролик, посвященный игроку. Отметим, что форвард "Лейкерс" стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл - 32 очка и 14 подборов.

Напомним, что четырехкратный MVP НБА этим летом перешел в "Лейкерс" из "Кливленда", подписав четырехлетний контракт на сумму 154 миллиона долларов. В текущем сезоне форвард провел 16 матчей, набирая в среднем 29 очков, 8 подборов и 7 передач.

They still remember in Cleveland. pic.twitter.com/w6xAaPYn6B – NBA on ESPN (@ESPNNBA) 21 ноября 2018 г.

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