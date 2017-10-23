Теодосич выбыл на неопределенный срок из-за травмы стопы

Разыгрывающий "Клипперс" Милош Теодосич получил травму левой стопы по ходу матча регулярного чемпионата НБА против "Финикса" (130:88). У 30-летнего баскетболиста диагностирован плантарный фасциит, сообщает ESPN. На данный момент срок восстановления серба неизвестен.
Напомним, что основным симптомом плантарного фасциита является боль в пятке, возникающая при нагрузке.
Milos Teodosic had to be carried off the court (via @STAYHLS) pic.twitter.com/kWSIXm6Fwg– SLAM Magazine (@SLAMonline) 22 октября 2017 г.