Теодосич станет игроком "Чикаго" 5 июля

По информации Blic, экс-игрок ЦСКА Милош Теодосич договорился с "Чикаго" о заключении контракта. Соглашение с 30-летним сербом будет рассчитано на 4 года и 48 миллионов долларов.

Ожидается, что официально о переходе Теодосича будет объявлено 5 июля. Ранее сообщалось, что к разыгрывающему проявляют интерес "Юта", "Сан-Антонио" и "Бруклин".

Теодосич выступал за ЦСКА с 2011 года и вместе с клубом выиграл Евролигу, шесть титулов чемпиона России, трижды входил в первую символическую сборную Евролиги. В нынешнем сезоне на его счету 29 матчей в Евролиге, за которые он в среднем набирал 16,1 очка и делал 6,8 передачи, а также 21 игра в Единой лиге, где его показатели составляли 11,3 очка и 6 передач.