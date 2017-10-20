Теодосич помог "Клипперс" обыграть "Лейкерс"

"Клипперс" на выезде одержал победу над "Лейкерс" (108:92) в матче регулярного чемпионата НБА. Для обеих команд эта встреча была первой в новом сезоне.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Блэйк Гриффин, оформивший дабл-дабл - 29 очков и 12 подборов. Также дабл-дабл у гостей на счету Деандре Джордана (14 очков и 24 подбора).У проигравших точнее всех был Брук Лопес (20).

Отметим, что в составе "Клипперс" впервые в официальных матчах вышел бывший защитник ЦСКА Милош Теодосич. Серб провел на паркете 21,5 минуту, набрав 6 очков, сделав 1 подбор и 6 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

"Лейкерс" - "Клипперс" - 92:108 (19:27, 23:26, 21:34, 29:21)

Л: Б. Лопес (20), Кларксон (18), Нэнс (14).

К: Гриффин (29+12), Джордан (14+24), Лу Уильямс (12).