Теодосич недоволен дебютом в составе "Клипперс"

Новичок "Клипперс" Милош Теодосич, ранее выступавший за ЦСКА, недоволен дебютом в предсезонном матче с "Торонто" (113: 121). В этой встрече разыгрывающий провел на площадке 20 минут, набрал 1 очко, сделал 8 передач и 2 перехвата.

– Не могу быть доволен дебютом, потому что мы проиграли. Понимаю, что это предсезонная встреча, но я не люблю проигрывать, – приводит Eurohoops слова Теодосича. – Сейчас мы отрабатываем командную "химию". Нам нужно время. Думаю, что все будет хорошо.

Сравнение с Европой? Мне сложно говорить об этом. Нужно больше времени, чтобы я смог составить свое мнение.