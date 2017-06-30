Теодосич близок к переходу в "Чикаго"

Экс-игрок ЦСКА Милош Теодосич в ближайшее время может подписать контракт с "Чикаго". Об этом в своем Твиттере сообщил инсайдер Тони Джонс. 30-летний серб покинул армейцев после истечения срока его контракта, заявив, что хочет реализовать мечту об игре в НБА.

Также интерес к разыгрывающему проявляют "Юта", "Сан-Антонио" и "Бруклин". Отмечается, что менеджеры многих клубов НБА считают Теодосича лучшим игроков, игравшим в Европе.