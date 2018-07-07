Тайрон Лю: "Шокирован переходом Джеймса в "Лейкерс", было немного больно из-за этого"

Главный тренер "Кливленда" Тайрон Лю признался, что не ожидал перехода Леброна Джеймса в "Лос-Анджелес Лейкерс". Ранее в начале июля стала известно о том, что 33-летний баскетболист подписал с "Лейкерс" контракт сроком на четыре года.

- Для меня это стало сюрпризом. Мы разговаривали, у нас был диалог этим летом, но я не задавал Леброну вопросов по поводу его будущего, - заявил в эфире NBA TV Лю. - Мы дружим, поэтому я с уважением отношусь к его личной жизни и этому решению. У нас были беседы о баскетболе, драфте, о том, что он хочет стать лучше в следующем сезоне. Но я не ожидал, что Джеймс решит перейти в "Лейкерс". Я был шокирован, мне было немного больно из-за этого. Как я уже сказал, мы разговаривали. Леброн сказал, что ему понравились работать вместе со мной четыре года в "Кливленде". Он принял решение для себя и своей семьи.

Джеймс играл за "Кливленд" с 2003 по 2010 годы, после чего четыре сезона провел в "Майами". С сезона-2014/15 баскетболист вновь надел майку "Кавс" и привел родной клуб к победе в НБА.