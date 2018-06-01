Тайрон Лю: "Сделать то, что сделал Джеймс, и после этого быть ограбленным -несправедливо"

Главный тренер "Кливленда" Тайрон Лю после поражения в первом матче финальной серии НБА от "Голден Стэйт" отметил, что результат несправедлив, учитывая феноменальную игру нападающего "Кавс" Леброна Джеймса. Во встрече с "Уорриорз" лидер "Кливленда" набрал 51 очко.

- Это было эпично, - цитирует ESPN Лю. – Он сделал достаточно, чтобы привести команду к победе. Мы были очень близки. Но Леброн есть Леброн, именн поэтому он лучший игрок в мире. Он делал подобные вещи на протяжении всего сезона. Сделать то, что он сделал сегодня, и после этого быть ограбленным - несправедливо.

Следующая игра серии пройдет 4 июня.