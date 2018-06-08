Тайрон Лю: "Разница между "Голден Стэйт" сезона-2015/16 и нынешним – в Дюранте"

Главный тренер "Кливленда" Тайрон Лю перед четвертым матчем финала НБА против "Голден Стэйт" отметил, что форвард "Уорриорз" Кевин Дюрант способен выиграть матч практически в одиночку. После трех матчей "Кавс" уступают со счетом 0-3.



- Существует большая разница между "Голден Стэйт" сезона-2015/16 и нынешним, - цетирует ESPN слова Лю. - Теперь в его составе есть Кевин Дюрант, который является одним из лучших в лиге в игре один на один. Именно его индивидуальное мастерство фактически спасло "Уорриорз" в третьем поединке финала.

Отметим, что речь зашла о сезоне двухгодичной давности потому, что тогда "Кливленд" сумел выиграть финальную серию, уступая 1-3.