Тайрон Лю раскрыл секрет победы в третьем матче с "Бостоном"

Главный тренер "Кливленда" Тайрон Лю отметил хорошее движение мяча и высокую реализацию бросков в третьем матче финала Восточной конференции против "Бостона" (116:86). Благодаря этой победе, "Кавс" сократили отставание в серии до минимального.

- Мы организовали хорошее движение мяча, отдавали передачи, чтобы найти партнера в лучшем положении и показали высокую реализацию бросков, - цитирует ESPN Лю. - Когда мы действуем таким образом, то получаем возможности для атак с открытых позиций.

Следующая игра пройдет 22 мая.