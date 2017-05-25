Тайрон Лю: "Против "Бостона" труднее защищаться, чем против "Голден Стэйт"

Главный тренер "Кливленда" Тайрон Лю заявил, что "Бостон" стал сильнее после потери Айзеи Томаса. После четырех матчей "Кавальерс" ведут в финальной серии плей-офф Восточной конференции – 3-1.

– Я уже говорил, что к "Бостону" нам пришлось готовиться, как к совершенно новой команде, – приводит Cleveland.com слова Лю. – Они потеряли Айзею Томаса, и стали совершенно иначе строить игру в атаке. И заметно прибавили в защите. У них нет очевидных слабых мест, на которые можно надавить.

То, как они ведут игру в атаке, на мой взгляд, против этого сложнее защищаться, чем против "Голден Стэйт". "Уорриорз" часто используют сдваивания и заслоны. "Бостон" делает все. Брэд Стивенс сделал так, что каждый игрок является угрозой.