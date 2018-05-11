Тайрон Лю: "По-прежнему уважаю Ирвинга"

Главный тренер "Кливленда" Тайрон Лю отметил, что еще не привык видеть защитника "Бостона" Кайри Ирвинга в футболке другой команды и по-прежнему уважает американца за его игру. Ирвинг перешел из "Кавс" в "Селтикс" в 2017 году.

– Тяжело было видеть Ирвинга, выступающим против "Кливленда" потому, что он сыграл важную роль в наших достижениях, – цитирует ESPN Лю. – Нельзя забыть, что мы вместе стали чемпионами. Я по-прежнему уважаю Кайри, поскольку тогда мы прошли через многое на пути к победе. Мне все еще непривычно видеть его в рядах соперника.

Ирвинг играл за "Кавс" с 2011 года. В 2016 году вместе с командой защитник стал чемпионом НБА.

Напомним, "Кливленд" и "Бостон" сойдутся в финале Восточной конференции. Первая игра пройдет 18 мая.