Тайрон Лю: "Перед седьмым матчем с "Бостоном" Леброн просил меня дать ему возможность играть без замен"

Главный тренер "Кливленда" Тайрон Лю рассказал, какую роль сыграл форвард команды Леброн Джеймс в решающем матче финальной серии Восточной конференции против "Бостона" (89:79). Благодаря этой победе "Кавс" четвертый год подряд выходят в финал НБА.

- У Джеймса было немало блестящих поединков, - приводит ESPN слова Лю. - Но эта седьмая встреча в Бостоне с учетом всех обстоятельств, истории "Селтикс" и атмосферы в зале станет особенной. Перед матчем Леброн просил меня дать ему возможность играть без замен. И я сделал все, чтобы удовлетворить его желание.

В этой встрече Джеймс провел на паркете все 48 минут набрал 35 очков, сделал 15 подборов и отдал 9 голевых передач. А "Бостон" впервые проиграл на своем паркете в плей-офф текущего сезона.

Отметим, что с 2010 года Джеймс не проиграл ни одной серии в плей-офф Восточной конференции: четыре сезона в "Майами" и четыре в "Кавс".