03:31 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Тайрон Лю: "Не хочу закапывать Джеймса в землю из-за травмы Лава"

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Главный тренер "Кливленда" Тайрон Лю отметил, что травма Кевина Лава не должна повлиять на игру его команды. По его словам, план на следующий матч против "Миннесоты" остается для него неизменным. Сегодня стало известно, что Лав пропустит шесть недель.

- Не хочу спешить с возвращением травмированных на площадку, - приводит ESPN слова Лю. - Здоровье - самое главное. Уверен, что команда будет играть хорошо, несмотря на отсутствие некоторых игроков. Наш план остается неизменным. 35 минут для Леброна Джеймса? Я не хочу закапывать его в землю из-за того, что Лав получил травму. 

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Материалы REN-TV

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