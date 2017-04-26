Тайрон Лю: "Леброн готов играть по 42 минуты, почему вы переживаете?"

Главный тренер "Кливленда" Тайрон Лю заявил, что лидер клуба Леброн Джеймс продолжит проводить большое количество времени на площадке. Специалист отметил, что баскетболист готов играть так много и не видит в этом проблемы.

– Почему люди так переживают из-за количества его минут на площадке? – цитирует сайт "Кавальерс" Лю. – У него была неделя отдыха перед серией с "Индианой". Может быть, в следующий раз он отыграет 48 минут. Да, в "регулярке" у него было ограничение по минутам, но он готов играть эти 42 минуты. Он просто привык. Поэтому меня не волнует мнение других.