Тайрон Лю: "Кливленду" не хватает Кевина Лава"

Главный тренер "Кливленда" Тайрон Лю заявил, что неудачное выступление команды в последних матчах связано с травмой форварда Кевина Лава. В середине февраля 28-летний спортсмен перенес операцию на колене и выбыл на шесть недель. В текущем сезоне он провел 46 матчей, в которых набирал в среднем 20 очков и 11,1 подбора за игру. "Кавальерс" проиграл четыре из пяти последних матчей.

– Мы играем маленькими пятерками, – цитирует сайт "Кливленда" Лю. – Приходится задействовать Леброна на четвертой позиции, менять позиции Уильямсу и Джефферсону. Нам не хватает высоких игроков, чтобы бороться под кольцом. У нас физически сильные баскетболисты, но нам все равно не хватает Лава. Его игра дорога нашей команде.