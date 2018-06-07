Тайрон Лю: "Кливленд" играл хорошо, но Дюрант был невероятен"

Главный тренер "Кливленда" Тайрон Лю посетовал на ошибки в третьем матче финальной серии плей-офф НБА с "Голден Стэйт" (102:110, 0-3). В составе соперника он выделил Кевина Дюранта, который набрал 43 очка.

– В первой половине мы играли хорошо, но соперник здорово двигал мяч, – цитирует AFP Лю. – Потом мы несколько раз исполнили плохо броски, и "Голден Стэйт" этим воспользовался. Если допускаешь ошибку, эта команда сразу ее использует. Иногда неудачный бросок стоит очень дорого.

Мы играли хорошо, но Дюрант был невероятен. Нам в целом удавалось соблюдать план на игру. Но против Дюранта нужно играть лучше.