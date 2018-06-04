Тайрон Лю: "Голден Стэйт" взял игру под контроль с самого начала"

Главный тренер "Кливленда" Тайрон Лю считает, что его команда плохо начала второй матч финальной серии плей-офф с "Голден Стэйт" (103:122, 0-2). По его словам, по ходу встречи у "Кавальерс" был шанс спасти игру.

– Мы начали игру не так, как должны были, – цитирует AFP Лю. – Недостаточно эффективны были физически. Мы не должны таким образом начинать игру. Соперник взял матч под контроль с самого начала. По ходу игры мы прибавляли, хорошо работали на кольцо, мощно – в защите. В третьей четверти хорошо поработали, хотя обычно "Голден Стэйт" в ней силен. Был шанс даже сократить отставание до минимума, но вернуться так и не удалось.