Таунс и Батлер зовут Инвинга в "Миннесоту"

Лидеры "Миннесоты" Карл-Энтони Таунс и Джимми Батлер обратились к руководству своего клуба, с просьбой рассмотреть вариант с обменом Кайри Ирвинга, сообщает ESPN. Оба игрока сообщили игроку, что хотели бы видеть его в своей команде. Напомним, что 25-летний разыгрывающий хочет покинуть "Кливленд", чтобы перестать играть в тени Леброна Джеймса.

Ранее сообщалось, что помимо "Миннесоты", Ирвинг может продолжить карьеру в "Нью-Йорке", "Майами" или "Сан-Антонио". Он играет за команду из Огайо с 2011 года, и имеет трехлетний контракт с клубом.