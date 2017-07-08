Тадж Гибсон задержан за управление машиной с просроченными водительскими правами

Форвард "Оклахома-Сити" Тадж Гибсон, который переходит в "Миннесоту", был арестован в Нью-Йорке, сообщает TMZ. Игрока задержали за вождение с просроченными водительскими правами. В момент задержания он управлял "Мерседесом". В отделении полиции форвард провел несколько часов.

При этом Гибсон сам спровоцировал задержание, развернувшись перед полицейской машиной в неположенном месте. Нарушение с документами было выявлено уже после, когда полиция решила их проверить. 1 сентября Гибсон предстанет перед судом Нью-Йорка.