Светлана Абросимова: "Белякова - гордость для российского баскетбола"

Чемпионка Евролиги и Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Светлана Абросимова отметила, что гордится форвардом "Лос-Анджелес" Евгенией Беляковой, также ставшей победителем WNBA. В решающем матче финальной серии WNBA "Лос-Анджелес" обыграл "Миннесоту". Напомним, что Абросимова становилась чемпионкой турнира в 2010 году в составе "Сиэтла".

- Я уже поздравила Женю с победой, написала ей смс, - цитирует Р-Спорт Абросимову. - Очень рада и горда за нее! Это большая гордость для российского баскетбола. Она не просто поиграла в WNBA, но и стала игроком чемпионской команды. Это дорогого стоит. Эмоции от того, как они выиграли в пятом матче, сохранятся на всю жизнь. Очень рада, что Белякова как спортсмен прочувствовала это, прожила. Женя внесла свой вклад – не так важно, большой или маленький.

Это достижение поможет Беляковой в дальнейшем. Она вернется в Россию окрыленной. Плюс это дополнительное привлечение интереса к российскому женскому баскетболу.