Судьи допустили ошибку, из-за которой Дрэймонд Грин едва не был удален в матче с "Кливлендом"

Во время четвертого матча финальной серии НБА между "Кливлендом" и "Голден Стэйт" (137:116, 1-3) произошло недопонимание между судьями на площадке и составителями протокола. Как сообщает USA Tiday, форварду "Голден Стэйт" Дрэймонду Грину был выписан технический фол в третьей четверти, который должен был стать вторым для него и привести к удалению, чего все и ждали. Однако судьи на площадке заявили, что это первый технический фол Грина, хотя протокол гласил иначе, и иначе было объявлено диктором.

Судьи на площадке позднее объяснили, что в протокол закралась ошибка, и технический фол наставника "Голден Стэйт" Стива Керра неправильно записали на Грина. По словам рефери, это случилось по невнимательности: судьи не убедились, что в протокол их решение было записано верно.