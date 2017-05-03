Суд снял с Майка Скотта обвинения в хранении наркотиков в связи с расовым профилированием

Верховный суд штата Джорджия снял со свободного агента Майка Скотта обвинения в незаконном хранении наркотиков, ссылаясь на расовое профилирование, сообщает Yahoo! Sports.

Скотт и его младший брат были арестованы в конце июля 2015 года в округе Бэнкс, штат Джорджия. Выступавший тогда за "Атланту" баскетболист был пассажиром в автомобиле, в котором было найдено более одной унции марихуаны и 10,9 грамма экстази. Скотт заявил полиции, что наркотики принадлежат ему, и брат не знал о наличии запрещенных веществ в автомобиле.

Изучая материалы дела, суд пришел к выводу, что представители правоохранительных органов применили в отношении Скотта и его брата расовое профилирование. В своем заключении судья отметил, что арест братьев был произведен без достаточных оснований, обыск автомобиля был проведен с нарушениями и что полицейские не должны были останавливать машину братьев на основании несоблюдения ими дистанции. В связи с этим суд отклонил все доказательства и снял обвинение.

Решение суда может помочь Скотту продолжить карьеру в НБА. Сообщается, что клубы лиги ждали решения по делу, прежде чем предлагать 28-летнему форварду контракт.