Страшный сон физрука. Карри и Нэш играют в баскетбольный мяч ногами

В интернете появилось видео с одной из тренировок "Голден Стэйт", на котором звезда клуба Стефен Карри и консультант по развитию игроков в клубе Стив Нэш, известный по выступлениям за "Финикс", "Даллас" и "Лейкерс", отрабатывают футбольные навыки баскетбольным мячом.
Стоит отметить, что это у них неплохо получается. Возможно, это связано с тем, что Стив Нэш в 2016 году стал совладельцем футбольного клуба "Мальорка", заплатив за свою долю 21 миллион долларов. Очевидно, что элементы футбольных тренировок весьма активно применяются в баскетбольном клубе из Окленда.
Steph Curry is so bored with shooting threes, he and Steve Nash have to come up with challenges like this!– Ballislife.com (@Ballislife) 20 ноября 2018 г.
(Via @anthonyVslater) pic.twitter.com/4e7kMogM6C
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