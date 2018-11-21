Страшный сон физрука. Карри и Нэш играют в баскетбольный мяч ногами

В интернете появилось видео с одной из тренировок "Голден Стэйт", на котором звезда клуба Стефен Карри и консультант по развитию игроков в клубе Стив Нэш, известный по выступлениям за "Финикс", "Даллас" и "Лейкерс", отрабатывают футбольные навыки баскетбольным мячом.

Стоит отметить, что это у них неплохо получается. Возможно, это связано с тем, что Стив Нэш в 2016 году стал совладельцем футбольного клуба "Мальорка", заплатив за свою долю 21 миллион долларов. Очевидно, что элементы футбольных тренировок весьма активно применяются в баскетбольном клубе из Окленда.