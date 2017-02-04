Стивенс будет руководить командой "Востока" в Матче звезд НБА

Главный тренер "Бостона" Брэд Стивенс будет руководить командой "Востока" во время Матча звезд НБА, который состоится 19 февраля в Нью-Орлеане. Как сообщает The Score, специалист гарантировал себе это право после поражения "Торонто" от "Орландо" (94:102). Канадская команда пропустила на второе место "Бостон".

По традиции, сборную звезд возглавляет тренер лидирующей в конференции команды. Однако наставник "Кливленда" Тайрон Лю не может этого сделать, поскольку участвовал в Матче звезд в прошлом году.