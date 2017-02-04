13:35 4 февраля | БАСКЕТБОЛ — НБА

Стивенс будет руководить командой "Востока" в Матче звезд НБА

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Главный тренер "Бостона" Брэд Стивенс будет руководить командой "Востока" во время Матча звезд НБА, который состоится 19 февраля в Нью-Орлеане. Как сообщает The Score, специалист гарантировал себе это право после поражения "Торонто" от "Орландо" (94:102). Канадская команда пропустила на второе место "Бостон".

По традиции, сборную звезд возглавляет тренер лидирующей в конференции команды. Однако наставник "Кливленда" Тайрон Лю не может этого сделать, поскольку участвовал в Матче звезд в прошлом году.

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Материалы REN-TV

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