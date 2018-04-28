Стивен Карри: "Я все ближе к возвращению"

Травмированный защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри рассказал, что с каждым днем становится все ближе к возвращению на паркет. Карри получил травму колена в марте этого года, во время матча регулярного чемпионата НБА с "Атлантой".

– Я все ближе к возвращению, это точно, – цитирует ESPN Карри. – За последние две недели проделал большую работу, особенно в плане передвижения. Я снова совершаю движения, которые предстоит совершать во время матчей. С коленом все в порядке. Не испытываю болевых ощущений.

В "регулярке" защитник провел 51 игру, набирая в среднем 26,4 очка за матч.

Напомним, "Голден Стэйт" в первом раунде плей-офф НБА обыграл "Сан-Антонио" 4:1. В полуфинале Западной конференции "воины" встретятся с "Нью-Орлеаном". Будет ли готов Карри к первой встрече, которая состоится 29 апреля, пока неизвестно.