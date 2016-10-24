Стивен Карри: "Голден Стэйт" справится с шумихой вокруг команды"

Защитник "Голден Стэйт" Стивен Карри подчеркнул, что слухи и шум вокруг команды не должны повлиять на игру "Уорриорз". По его словам, у игроков есть общая цель и они движутся к ней, выполняя свои роли.

- Каждый день мы видим игру Грина, который помогает команде и делает нас лучше, - приводит The Score слова Карри. - Дюрант и Томпсон делают то же самое, мы ценим каждого из них. У "Уорриорз" есть общая цель и команда пытается ее достичь. Уверен, что мы справимся с шумихой вокруг клуба. "Голден Стэйт" не должен позволять влиять на нашу игру. Я планирую выполнять свою роль и вести команду за собой.