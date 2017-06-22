Стив Керр: "Я ярый критик Трампа, но хочу с ним встретиться"

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр отметил, что хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом. По традиции чемпионов НБА приглашают в Белый дом, однако многие игроки "Уоррирз" намерены отказаться от приглашения, поскольку являются противниками Трампа.

– Я хочу, чтобы игроки подумали над этим, – цитирует AFP Керра. – Все знают, что я ярый критик Трампа, поэтому, возможно, нас и не пригласят. Но было бы важно положительно откликнуться на такое приглашение. Это оказало бы положительное влияние. Мы сделали бы послание всем, поскольку сейчас у нас большой раскол, много злости в людях. Этот жест станет предложением отбросить разногласия и уважать наши государственные институты. Если кто-то из игроков хочет выразить свою озабоченность по поводу развития страны, не будет лучшей возможности высказать все. Пусть это и выглядит немного наивно.