Стив Керр: "Я бы проголосовал за Поповича на выборах президента США"

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр подчеркнул, что наставник "Сан-Антонио" Грегг Попович стал бы лучшим кандидатом на пост президента США. Он отметил, что специалист обладает для этого всеми необходимыми качествами.
– Я бы действительно проголосовал за Поповича. Он был бы отличным президентом, – приводит ESPN слова Керра. – Шутки в сторону, я бы проголосовал за него. Честность и добросовестность – две важнейшие черты, которыми должен обладать человек, который хочет стать президентом. Было бы потрясающе, если бы наш президент обладал этим чертами. У Поповича они есть.
Напомним, ранее "Уорриорз", которые стали чемпионами НБА в прошлом сезоне, не пошли на традиционную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
soroma
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
11:29