Стив Керр: "В прошлом году "Голден Стэйт" тоже вел в серии, но проиграл"

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр отметил, что команда не должна расслабляться после двух побед на старте финала плей-офф против "Кливленда". Наставник напомнил, что в прошлом году "Уорриорз" вел в серии (3-1), но упустил победу.

- Мы отлично начали серию, но это не будет иметь никакого значения, если не выиграем ее, - приводит ASAP слова Керра. - В прошлом году мы тоже вели в серии 2-0, но проиграли. Мы играем с командой, которая потерпела всего три поражения в плей-офф. В Кливленде будет тяжело, в прошлом году серия изменилась именно там.