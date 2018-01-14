Стив Керр: "В матче с "Торонто" "Голден Стэйт" показал лучшую атаку на моей памяти"

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр после матча регулярного чемпионата НБА против "Торонто" (127:125) отметил, что его команда показала феноменальную игру в первой половине. Он также добавил, что "Уорриорз" не могли действовать так на протяжении всей встречи, чем и воспользовался соперник.

– "Голден Стэйт" был феноменален в первой половине. Пожалуй, на этом отрезке мы показали лучшую игру в нападении на моей памяти, – приводит ESPN слова Керра. – Но мы знали, что не сможем действовать так на протяжении всего поединка. И я отдаю должное сопернику, который этим воспользовался.

Отметим, что "Уорриорз" выиграли первую половину матча со счетом 81:54.