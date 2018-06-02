Стив Керр: "Участие Игуодалы во втором поединке под вопросом"

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр рассказал, что пока не знает, сможет ли восстановившийся после травмы форвард Андре Игуодала выйти на паркет во втором матче финальной серии НБА против "Кливленда". Встреча состоится 4 июня.

- Игуодала принимал участие в последней тренировке и выполнял некоторые упражнения. Он чувствует себя немного лучше, - приводит ASAP слова Керра. - Я бы сказал, что его участие во втором поединке остается под вопросом. Посмотрим, как будут развиваться события.

Напомним, 34-летний Игуодала повредил колено в третьем матче финала Западной конференции против "Хьюстона". Из-за травмы форвард не смог принять участие в оставшихся играх серии, а также пропустил первую встречу финала с "Кливлендом".



Первая встреча завершилась победой "Голден Стэйт" (124:114 ОТ).