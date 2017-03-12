Стив Керр: "Сочувствую болельщикам из-за того, что дал лидерам отдохнуть"

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр выразил сожаление по поводу того, что лидеры команды не сыграли в сегодняшнем поединке НБА с "Сан-Антонио" (85:107). Тем не менее, он отметил, что был обязан дать отдохнуть Стефену Карри, Клэю Томпсону, Дрэймонду Грину и Андре Игудале.

– Мне просто сообщили, что игроки устали, у нас есть несколько парней, которые просто горят от усталости, – цитирует San Antonio Express-News Керра. – Если честно, чувствую себя не лучшим образом перед болельщиками, которые приобрели билеты и пришли, чтобы увидеть Стефа, Клэя или Дрэймонда, но я должен делать то, что должен.