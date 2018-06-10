Стив Керр рассказал, сколько ему нужно проработать тренером, чтобы расплатиться за новый дом

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр с юмором отреагировал на вопрос о возможном продлении контракта с "Уорриорз". Отметим, что вчера клуб из Окленда стал победителем НБА, обыграв "Кливленда" (108:85, счет в серии 4-0). Это второе чемпионство "Уорриорз" подряд и третье за четыре сезона.

- Мне очень нужно продлить контракт, потому что я купил новый дом в Сан-Франциско, - приводит The Athletic слова Керра. - Мне нужно тренировать еще 20 лет, чтобы расплатиться за него.



Напомним, что Керр руководит "Уорриорз" с 2014 года.

Раннее владелец клуба Джо Лэйкоб заявил, что сохранение Керра на посту главного тренера – одна из приоритетных задач руководства на ближайшее время.