Стив Керр: "Позволить Карри сыграть против "Кливленда" было бы абсолютно безответственно"

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр отметил, что было бы безответственно позволить Стефену Карри принять участие в рождественском матче против "Кливленда". Он также добавил, что его восстановление после травмы идет хорошо.

Напомним, 29-летний Карри получил растяжение связок голеностопного сустава 4 декабря.

– Парень еще не сыграл даже "3 на 3", правильно? Из-за значимости матча все хотят знать, будет ли он играть против "Кливленда", – приводит официальный сайт НБА слова Керра. – Но мы не можем позволить этому повлиять на наше решение. Он не может играть. Это было бы абсолютно безответственно.

Я вдохновлен тем, как он тренируется. Восстановление идет хорошо. Выглядит так, что он набирает уверенность.

В текущем сезоне Карри в среднем набирает по 26,3 очка, отдает по 6,6 передачи и собирает по 5,1 подбора за 32,6 минуты.

Игра между "Голден Стэйт" и "Кливлендом" состоится 25 декабря.