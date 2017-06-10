Стив Керр: "Парни из 50-х вынесли бы любого"

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр с иронией прокомментировал заявления звезд прошлого о том, что их команды легко бы справились с сегодняшним составом "Уорриорз". Сегодня состоится четвертый матч финальной серии плей-офф НБА между "Голден Стэйт" и "Кливлендом". Подопечные Керра могут оформить чемпионство уже по окончании этой встречи.

– Они все правы, – приводит журналист Джимми Даркин слова слова Керра в Твиттере. – Каждый бы уничтожил нас. Игра становится все хуже. Игроки не такие талантливые, как были раньше. Парни из 50-х вынесли бы любого. Странно, что эволюция в спорте движется в обратном направлении. Игроки становятся слабее, меньше и не такими умелыми. Я не знаю. Не могу объяснить это.