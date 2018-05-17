Стив Керр – о поражении от "Хьюстона": "Получили то, что заслужили"

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр отметил, что его команда плохо сыграла во втором матче финала Западной конференции против "Хьюстона" (105:127) и проиграла заслуженно. Счет в серии после этой игры стал равным.

- Мы получили то, что заслужили, - цитирует ESPN Керра. - Мы допустили семь потерь в стартовой четверти. В двух случаях просто отдали мяч "Рокетс". Так нельзя играть. Сегодня был не лучший вечер для Стефена Карри. Он реализовал всего 1 из 8 бросков из-за дуги. Но я не беспокоюсь за него. Он обязательно исправится. Карри чувствует себя хорошо, и, как мне кажется, сегодня он играл намного лучше, чем в первом матче.

Следующая встреча команд пройдет 21 мая.