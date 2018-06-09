Стив Керр: "Надеюсь, эта победа не сделает нас высокомерными"

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр остался доволен победой своей команды в плей-офф НБА. "Уорриорз" выиграли все четыре матча с "Кливлендом", победив в заключительной игре серии со счетом 108:85.

– Это был самый сложный титул из трех, – цитирует AFP Керра. – Потому что это уже четвертый подряд финал для нас. Помню, что три года назад это все было похоже на сон, а сейчас все более реалистично. Надеюсь, что это не сделает нас высокомерными. Было бы неплохо, если бы Карри досталось звание MVP финала, но не думаю, что он сейчас разочарован. Два года назад мы проиграли в седьмом матче "Кливленду", и это была катастрофа. Карри приложил все усилия, чтобы мы заполучили Дюранта ради побед.

Хочу поздравить "Кливленд" за его сезон. Я видел по ходу сезона три разные версии команды. И был удивлен, что они вышли в финал, честно говоря. Потрясающе то, что сделал Лю с командой, как играл Леброн. Но все же побеждает более сильный. И мы были сильнее.