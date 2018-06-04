Стив Керр: "Карри сыграл фантастически"

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр похвалил Стефена Карри за игру во втором матче финальной серии плей-офф НБА с "Кливлендом" (122:103, 2-0). На счету Карри 33 очка в этой встрече.

– Это был прекрасный матч в исполнении Карри, – цитирует AFP Керра. – Кажется, что он выходил на первый план всегда, когда это было важно для команды, когда она в нем нуждалась. Он сыграл фантастически. Я не знаю, каково это, когда такой баскетболист играет против тебя. Но мы рады, что такой невероятный игрок есть у нас.

Также доволен игрой в защите. Все проделали отличную работу. Сыграли лучше, чем в первой встрече.